В Британии призвали НАТО перестать "стучать России в дверь"

11 янв. 12:40

Обозреватели британского издания Daily Mail прокомментировали статью, посвященную прошедшим консультациям России и США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

По мнению читателей, текущая ситуация напоминает события 1961 года, когда Штаты выступили против размещения советских ракет на Кубе.

Как заявил пользователь Jeremiiah, Россия никогда не вторгнется на Украину, если НАТО перестанет угрожать размещением своих войск рядом с ее границами.

Комментатор под ником MadLFC считает, что Альянсу необходимо прекратить "стучать России в дверь". "Понравилось бы, например, США или Великобритании, если бы Москва разместила вооружения в нескольких сотнях миль от их границ?", – спросил он.

"НАТО годами тычет в медведя, а что бы делали янки, если бы Россия начала военные учения в Мексике?", – задался вопросом обозреватель tobeornottbe.

Читатель simon25 подчеркнул, что правда стоит на стороне России. По его словам, Москва воспринимает текущую ситуацию в таком же ключе, как и Вашингтон в 1960-е годы.

"Если Путин вторгнется в Украину, все закончится еще до того, как Сонный Джо проснется после дневного сна", – с иронией ответил пользователь denbo1.

Стоит добавить, что некоторые комментаторы призвали Россию и США сблизиться, чтобы противостоять Китаю.