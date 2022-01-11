Дербент обеспечит электричеством крупнейшая в России солнечная электростанция

11 янв. 12:33

В скором времени в Дербентском районе Дагестана будет построена крупнейшая в России солнечная электростанция, которую возведет российская компания "Солар Системс".

"Самая крупная солнечная электростанция в России мощностью 135 МВт заработает в Дербентском районе Дагестана к 2025 году. Российская энергетическая компания "Солар Системс" проявила интерес и готова проинвестировать и реализовать проект", - сообщается в Instagram-аккаунте министерства энергетики и ЖКХ Дагестана, передает "Это Кавказ".

Компания намерена вложить в строительство 8,7 млрд рублей, сейчас она проводит процедуру образования земельного участка и подготовку к разработке проектно-сметной документации.

Первая очередь СЭС мощностью 96 МВт будет построена в 2023 году. Вторую очередь в 39 МВт планируют реализовать к 2025 году, после чего электростанция станет не только крупнейшей в России, а с учетом высокой инсоляции юга Дагестана - и самой эффективной, - добавили в республиканском правительстве.