В Дербентском музее-заповеднике состоится аттестация гидов – экскурсоводов

11 янв. 11:59

Дербент является эпицентром туристической жизни Кавказа и сегодня это как никогда важно, поскольку внутренний туризм в России значительно прирос ввиду пандемии.

В этой связи в Дербентском музее-заповеднике состоится ежегодная аттестация гидов-экскурсоводов, направленная на упорядочение деятельности внештатных экскурсоводов, определение единой методики информационно-экскурсионной работы, предоставление достоверной информации.

Проводить аттестацию будут методисты экскурсионного отдела музея. Данная работа проводится в музее второй год подряд согласно решению научно-методического совета музея на основе Федеральных законов «О музейном фонде Российской Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Для допуска к аттестации будущий экскурсовод должен иметь высшее или среднее образование соответствующего профиля и опыт работы либо стажировки по профстандарту.

Пройдет аттестация 12 февраля, а прием заявок начнется с 12 января.

Напомним, что Дербентский музей-заповедник создан в 1989 году и на сегодняшний день является центром развития истории и культуры древнего города Дербента. На территории музея сосредоточено 25 памятников архитектуры, в числе них «Цитадель Нарын-кала», являющаяся визитной карточкой Дагестана, старинная «Джума-мечеть», древние хамамы, мечети, водохранилища, Армяно-григорианский храм XIX века и другие.