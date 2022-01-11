В России за сутки выявили 17,5 тыс случаев коронавируса

11 янв. 11:57

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 17,5 тыс случаев заболевания - максимум со 2 января.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 17 525 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 280 (13,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 635 (максимум с 12 ноября), в Петербурге - 1 512, в Московской области - 855. В Краснодарском крае новых случаев 299, в Ставропольском крае - 240, в Дагестане - 111, в Кабардино-Балкарии - 83, в Северной Осетии - 69, в Ингушетии - 68, в Адыгее - 56, в Крыму - 56, в Карачаево-Черкесии - 52, в Чечне - 48.

Суточный прирост составил 0,16%, общее число инфицированных в России достигло 10 684 204 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 25 216 человек, за весь период - 9 732 018 человек.

Умерли за сутки 783 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 317 687 пациентов.