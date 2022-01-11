Горсовет Симферополя отправил в отставку мэра города Валентина Демидова

11 янв. 11:48

Городской совет Симферополя сегодня на своем заседании прекратил полномочия Валентина Демидова в качестве главы администрации столицы Крыма.

"Досрочно прекратить полномочия главы администрации Симферополя Демидова Валентина Валентиновича 11 января 2022 года в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в решении парламента крымской столицы, передает "Интерфакс".

Пока исполнять обязанности главы администрации будет его первый заместитель Максим Балахонов, сообщил в соцсетях накануне глава Крыма Сергей Аксенов.

Это решение сегодня было согласовано депутатами горсовета.

Напомним, Демидов был пятым сити-менеджером крымской столицы с момента воссоединения Крыма с РФ и проработал в этой должности восемь месяцев. О том, что он планирует уволиться из-за недоработок, в конце 2021 года объявил Сергей Аксенов.