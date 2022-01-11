Кубань возглавила национальный туристический рейтинг

11 янв. 11:43

Лидером национального туристического рейтинга по итогам 2021 года стал Краснодарский край, говорится в результатах исследования журнала "Отдых в России" и Центра информационных коммуникаций "Рейтинг", посвященного развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди путешественников.

Кубань заняла первое место, набрав 120,3 балла, следом идут Подмосковье (119,8 балла), Москва (118,3 балла), Крым (117,8) и Санкт-Петербург (112,4 балла).

Привлекательными для туристов регионами в прошлом году стали также Приморский и Алтайский края, Татарстан, Нижегородская и Самарская области, Ставрополье, Ростовская и Калининградская области.

В 2020 году топ-5 туристических регионов выглядел иначе: Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.