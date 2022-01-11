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Организация тюркских государств собралась на внеочередное заседание по Казахстану

Организация тюркских государств собралась на внеочередное заседание по Казахстану

Стартовало внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, оно посвящено ситуации в Казахстане.

Мероприятие проводится по инициативе Турции, председательствующей в организации. Оно проходит в формате видеоконференции.

В начале заседания была объявлена минута молчания в память о погибших в ходе беспорядков в Казахстане.

Затем выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что стабильность и безопасность в Казахстане важна не только для тюркских стран, но и для всего мира, при этом у республики есть ресурсы и необходимый опыт для преодоления текущих вызовов.

Дипломат пояснил, что Анкара внимательно следила за событиями в Казахстане и удовлетворена стабилизацией ситуации.

"Наша страна готова к посильной поддержке братского Казахстана. Тюркоязычные государства должны быть едины для решения проблем. Организация тюркских государств - лучшая площадка для развития и повышения благосостояния наших стран", - приводит слова министра Anadolu.

Глава МИД Турции указал, что трагические события, произошедшие в Казахстане, стали серьезным потрясением для общественности всех членов организации, так как тюркский мир представляет собой большую семью, и отдельные страны входят в состав единого целого.

Чавушоглу сравнил тюркский мир с живым организмом. "Точно так же, как при травме болит все тело, так и события в Казахстане вызвали большую печаль в Турции", - отметил он.

Кроме того, политик обратил внимание на важное значение развития связей в тюркском мире, в том числе в экономике. "Товарооборот между странами-членами Организации тюркских государств должен в скором времени достигнуть 10% от общего уровня товарооборота наших стран", - пояснил министр.

Он заключил, что по итогам сегодняшнего заседания будет принято совместное заявление, которое отразит солидарность тюркских государств с Казахстаном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления подчеркнул, что Баку выступает за скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане.

"Не может быть никакого оправдания незаконному применению силы и насилию, которое подрывает общественный порядок и угрожает основным правам человека и гражданским свободам, и поэтому это должно быть решительно осуждено и отвергнуто. Мы верим в мудрость и способности народа и правительства Казахстана. Мы верим, что Казахстан выйдет из положения, не рискуя своими замечательными достижениями, и здравый смысл восторжествует", - указал Байрамов.

Министр пояснил, что перед Организацией тюркских государств, в основе которой лежит солидарность стран-участниц, стоит серьезная задача - "поддержать ... казахских братьев и сестер в эти трудные времена".

"В связи с этим мы приветствуем декларацию от 6 января 2022 года о том, что в случае необходимости организация готова оказать помощь Казахстану в поиске выхода из сложившейся ситуации. Мы рассматриваем это как признак способности и решимости организации выполнить свои обязательства перед странами-участницами и странами-наблюдателями. Точно так же мы оцениваем сегодняшнее внеочередное заседание и совместное заявление, которое мы примем, - как явный знак солидарности с народом и правительством Казахстана", - указал глава МИД АР.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан, обладающий глубокими этническими, религиозными и историческими братскими связями с Казахстаном, вновь подтверждает большое значение уважения суверенитета и территориальной целостности Казахстана. "Азербайджан и Казахстан имеют высокий уровень стратегического партнерства как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, в том числе в рамках Организации тюркских государств и соответствующих институтов. Эти отношения, основанные на общих интересах и взаимной выгоде, стали лейтмотивом для реализации ряда важных региональных и трансрегиональных проектов благодаря решимости и общим взглядам обеих стран. Азербайджан привержен дальнейшему углублению этих отношений, что внесет значительный вклад не только в благосостояние наших государств и народов, но и в обеспечение безопасности, стабильности и сотрудничества в регионе и за его пределами. В этом контексте мы поддерживаем усилия по возвращению к политическому, социальному и экономическому развитию Казахстана путем скорейшей нормализации ситуации и продолжения комплексных реформ на благо казахстанцев и всего региона", - обратил внимание дипломат.

Глава МИД Азербайджана также выразил глубочайшие соболезнования семьям и родным погибших в результате беспорядков и всему народу Казахстана, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, в Организацию тюркских государств на сегодняшний день входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Статусом наблюдателя обладают Венгрия и Туркменистан.

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