Организация тюркских государств собралась на внеочередное заседание по Казахстану

11 янв. 11:39

Стартовало внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, оно посвящено ситуации в Казахстане.

Мероприятие проводится по инициативе Турции, председательствующей в организации. Оно проходит в формате видеоконференции.

В начале заседания была объявлена минута молчания в память о погибших в ходе беспорядков в Казахстане.

Затем выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что стабильность и безопасность в Казахстане важна не только для тюркских стран, но и для всего мира, при этом у республики есть ресурсы и необходимый опыт для преодоления текущих вызовов.

Дипломат пояснил, что Анкара внимательно следила за событиями в Казахстане и удовлетворена стабилизацией ситуации.

"Наша страна готова к посильной поддержке братского Казахстана. Тюркоязычные государства должны быть едины для решения проблем. Организация тюркских государств - лучшая площадка для развития и повышения благосостояния наших стран", - приводит слова министра Anadolu.

Глава МИД Турции указал, что трагические события, произошедшие в Казахстане, стали серьезным потрясением для общественности всех членов организации, так как тюркский мир представляет собой большую семью, и отдельные страны входят в состав единого целого.

Чавушоглу сравнил тюркский мир с живым организмом. "Точно так же, как при травме болит все тело, так и события в Казахстане вызвали большую печаль в Турции", - отметил он.

Кроме того, политик обратил внимание на важное значение развития связей в тюркском мире, в том числе в экономике. "Товарооборот между странами-членами Организации тюркских государств должен в скором времени достигнуть 10% от общего уровня товарооборота наших стран", - пояснил министр.

Он заключил, что по итогам сегодняшнего заседания будет принято совместное заявление, которое отразит солидарность тюркских государств с Казахстаном.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления подчеркнул, что Баку выступает за скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане.

"Не может быть никакого оправдания незаконному применению силы и насилию, которое подрывает общественный порядок и угрожает основным правам человека и гражданским свободам, и поэтому это должно быть решительно осуждено и отвергнуто. Мы верим в мудрость и способности народа и правительства Казахстана. Мы верим, что Казахстан выйдет из положения, не рискуя своими замечательными достижениями, и здравый смысл восторжествует", - указал Байрамов.

Министр пояснил, что перед Организацией тюркских государств, в основе которой лежит солидарность стран-участниц, стоит серьезная задача - "поддержать ... казахских братьев и сестер в эти трудные времена".

"В связи с этим мы приветствуем декларацию от 6 января 2022 года о том, что в случае необходимости организация готова оказать помощь Казахстану в поиске выхода из сложившейся ситуации. Мы рассматриваем это как признак способности и решимости организации выполнить свои обязательства перед странами-участницами и странами-наблюдателями. Точно так же мы оцениваем сегодняшнее внеочередное заседание и совместное заявление, которое мы примем, - как явный знак солидарности с народом и правительством Казахстана", - указал глава МИД АР.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан, обладающий глубокими этническими, религиозными и историческими братскими связями с Казахстаном, вновь подтверждает большое значение уважения суверенитета и территориальной целостности Казахстана. "Азербайджан и Казахстан имеют высокий уровень стратегического партнерства как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, в том числе в рамках Организации тюркских государств и соответствующих институтов. Эти отношения, основанные на общих интересах и взаимной выгоде, стали лейтмотивом для реализации ряда важных региональных и трансрегиональных проектов благодаря решимости и общим взглядам обеих стран. Азербайджан привержен дальнейшему углублению этих отношений, что внесет значительный вклад не только в благосостояние наших государств и народов, но и в обеспечение безопасности, стабильности и сотрудничества в регионе и за его пределами. В этом контексте мы поддерживаем усилия по возвращению к политическому, социальному и экономическому развитию Казахстана путем скорейшей нормализации ситуации и продолжения комплексных реформ на благо казахстанцев и всего региона", - обратил внимание дипломат.

Глава МИД Азербайджана также выразил глубочайшие соболезнования семьям и родным погибших в результате беспорядков и всему народу Казахстана, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, в Организацию тюркских государств на сегодняшний день входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Статусом наблюдателя обладают Венгрия и Туркменистан.