Лайнеры Turkish Airlines полетят в Нур-Султан 13 января

11 янв. 11:35

Флагманский авиаперевозчик Турции - авиакомпания Turkish Airlines - возобновляет авиарейсы в Казахстан, - сообщил сегодня ее генеральный директор Билял Экши.

"С 13 января начинаются регулярные рейсы в Нур-Султан, 14 января - в Актау, 15 января - в Туркестан", - написал он в своем аккаунте в Twitter, передает ТАСС.

Как ранее сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, международное авиасообщение с казахстанской столицей почти полностью восстановлено, под вопросом пока рейсы авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines.