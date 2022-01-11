Казахстан получил "Спутник Лайт" для ревакцинации

11 янв. 11:32

Казахстан получил партию российского препарата от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает пресс-служба "Карагандинского фармацевтического комплекса".

"В ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться российской вакциной "Спутник Лайт", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что, "учитывая добрососедские отношения, многолетнее продуктивное сотрудничество на фармацевтическом рынке между Казахстаном и Россией, а также трагические события последних дней, оказавшие серьезное влияние на социально-экономическую ситуацию" в Казахстане, акционеры ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" решили оказать помощь" в борьбе с COVID-19.

Уточняется, что вакцина прибыла в республику и будет передана на склад СК "Фармации" в Нур-Султан до 20 января.