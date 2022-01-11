ЕМА одобрило производственные стандарты вакцины "Спутник V"

11 янв. 11:26

В Европейском агентстве лекарственных средств ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов препарата "Спутник V" и проведения клинических исследований вакцины, сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Он пояснил, что производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы. "И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", - заявил Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Спутник V" - первая российская вакцина от коронавируса, она одобрена более чем в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек.