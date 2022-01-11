В КЧР сделаны первые шаги к возрождению традиционных ремесел

11 янв. 11:21

Чтобы сохранить культуру и традиции этносов Карачаево-Черкесии (КЧР), обучение ремеслам народов региона прошли 100 человек, - рассказал специалист управления по молодежной политике и социальным проектам Карачаево-Черкесского госуниверститета (КЧГУ) Роберт Баскаев.

"Центр обучения традиционным ремеслам народов КЧР начал работу при поддержке Федерального агентства по делам молодежи осенью 2021 года. За это время в мастерских прошли обучение 100 жителей республики самых разных возрастов, 70% обучившихся выразили желание продолжать работу в своих направлениях", - поведал Баскаев, передает ТАСС.

На базе КЧГУ им. У.Д.Алиева создали четыре мастерских для работы по направлениям: "Художественная керамика", "Художественная обработка металла", "Художественная обработка древесины", "Искусство войлока" и "Вышивка золотом", преподают в центре мастера - выпускники института культуры и искусств КЧГУ.

"Это очень важный проект, который будет способствовать сохранению народных культурных традиций и развитию ремесел народов региона, улучшит межнациональное взаимодействие, позволит организовать досуг жителей и помочь им с выбором профессии. А также выявить и поддержать творческих людей", - добавил Баскаев.

Напомним, Карачаево-Черкесия - один из самых многонациональных регионов России, в нем проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.