В Госдуме считают, что США желают сохранить нестабильность в Казахстане

11 янв. 11:20

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что США не хотят видеть присутствие миротворческой миссии ОДКБ для разрешения обстановки в Казахстане.

Он также отметил, что американцы тяготеют к сохранению нестабильности в регионе.

"Со стороны Вашингтона слышим заявления, в которых он требует объяснений от руководства Казахстана, почему оно обратилось за помощью к ОДКБ. Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась", - написал он.

Депутат добавил, что Штаты не считают главными проблемами гуманитарные катастрофы, страдания людей и разрушение государства.

"Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства", - подчеркнул Володин.

По словам парламентария, позиция Китая, ОДКБ, ШОС, обеспокоенных участием радикалов из других стран в нападениях на мирное население и полицейских, захвате зданий, способствует стабильности в республике.

Спикер добавил, что в ближайшее время станет известно, откуда и в чьих интересах появились боевики.