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В Центре Гамалеи предупредили о "значимом" росте заболеваемости коронавирусом

В Центре Гамалеи предупредили о &quot;значимом&quot; росте заболеваемости коронавирусом

В России через несколько недель ожидается серьезный подъем заболеваемости коронавирусом, такой прогноз дал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Абсолютно уверен, что до конца января - в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", - пояснил он.

Кроме того, специалист счел излишним ревакцинироваться раз в три месяца, поддерживая "иммунную систему в состоянии бесконечной истерики". По словам Логунова, на сегодняшний день, согласно действующим рекомендациям, самое разумное - делать ревакцинацию раз в полгода.

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