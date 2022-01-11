Морозы и барическое "днище" - синоптик рассказал о погоде в Москве

11 янв. 11:12

В ближайшие дни в Москве будут стоять самые крепкие морозы с начала года, после чего обрушится атмосферное давление, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 5-7 градусов ниже климатической нормы", - поделился специалист.

В Москве днем около минус 11-13, ночью - до минус 17. В Московской области ночью может подморозить до 22 градусов. В течение текущего дня обозначится "обратный" суточный ход температуры. "В среду днем в столице будет не выше минус 11-13, по области минус 10-15. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году", - указал Тишковец.

К пятницу в столичном регионе резко потеплеет. "Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. При этом показания барометров буквально обрушатся на самое барическое "днище" - с 757 до 720 мм ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления - в 37 миллиметров ртутного столба, самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - предупредил синоптик.