Житель Дагестана попался на незаконной перевозке алкоголя в Чечне

11 янв. 11:02

Незаконную перевозку спиртосодержащей жидкости пресекли в Чечне. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Сотрудники одного из отделов полиции Грозного в ходе оперативно-профилактических мероприятий остановили у поселка Гикало "Ладу Калину", за рулем которой был житель Дагестана 1956 г.р.

При проверке в автомобиле было обнаружено более 11 л спиртосодержащей продукции, документов на нее у водителя не оказалось.

В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 14.17.2 КоАП РФ "Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции".

По факту идет проверка.