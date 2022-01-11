Житель Алматы задержан за захват военного КамАЗа

11 янв. 10:56

Захвативший во время погромов военный КамАЗ мужчина задержан в Алматы, сообщает полиция Казахстана.

Преступником оказался 27-летний житель Экибастуза, который также принимал участие в мародерстве. Полицейские поймали подозреваемого в микрорайоне Ожет.

В ходе обысков у него изъяли гладкоствольное ружье "Сайга" с 30 патронами, похищенное из оружейного магазина. Еще несколько огнестрельных орудий, добытых во время беспорядков, полиция выявила у трех злоумышленников.

В результате ограбления они незаконно завладели ружьями марок "Ata-arms", "Remington-700" и "Sauer-202" с боеприпасами.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.