Россияне снимают стресс из-за начала рабочего года сном и отпуском

11 янв. 10:52

Справиться со стрессом на работе после новогодних каникул россиянам помогает налаживание режима, встречи с друзьями и срочный отпуск.

Исследование сервиса "Зарплата.ру" показало, что 63% россиян тяжело входят в рабочий ритм после каникул и испытывают стресс. Сложнее всего возврат к будням дается респондентам 35-44 лет.

Стресс в январе чаще всего вызывает большое количество рабочих задач и короткие сроки их выполнения - 43%, изменение режима - 31%, подготовка отчетности - 12%, нехватка сна - 4%, а также рабочие планерки и нежелание встречаться с коллегами.

Для того, чтобы справиться с началом нового рабочего года россияне стараются отрегулировать график сна - 33%, занимаются спортом - 23%, встречаются с друзьями - 18%, гуляют на свежем воздухе - 12%, погружаются в рабочий процесс постепенно - 3%, а также берут в первую рабочую неделю года два-три дня отпуска - 2%.

В опросе приняли участие свыше 1,8 тыс жителей страны в возрасте 18-55 лет, опрос проводился в период 2-10 января.