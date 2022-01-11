Дагестан остается лидером по младенческой смертности на Северном Кавказе

11 янв. 10:51

Дагестан остается лидером в СКФО по уровню младенческой смертности, - говорится в бюллетене Росстата.

За 11 месяцев минувшего 2021 года в Дагестане умерло 332 ребенка в возрасте до 1 года. По России выше показатель лишь в Москве – 440 умерших детей, но и население столицы в четыре раза превышает население Дагестана, - передает "АиФ-Дагестан".

Годом ранее в Дагестане умерло 283 младенца, а прирост младенческой смертности за год в республике составил 49 умерших детей.

На 1000 родившихся в Дагестане умирает 7,8 младенца, по этому показателю республика находится в тройке регионов-аутсайдеров по стране. Выше цифры лишь в Еврейской автономной области (11) и Чукотском автономном округе (10).