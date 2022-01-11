Систему газоснабжения улучшат в Узбекистане

11 янв. 10:44

Руководство Узбекистана приступит к модернизации системы газоснабжения республики на основе государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что улучшение необходимо, так как больше половины газопроводов в стране (45 тыс км) находятся в эксплуатации более 30 лет.

Согласно проекту, будет обновлена система газоснабжения Джизака в соответствии с международными стандартами и привлечением прямых инвестиций. Планируется проложить свыше 1,5 тыс км новых газопроводов.

Кроме того, власти намерены сократить число газораспределительных станций с шести до двух и совершить переход на двухступенчатую схему газоснабжения. Также предусмотрено устранение потери в городской системе газоснабжения объемом 115 млн кубометров.

Стоит добавить, что подобный проект будет одновременно реализован в Гулистане Сырдарьинской области и в других регионах Узбекистана.