"Надежное место" под подушкой не помогло сохранить сбережения пенсионеру на Ставрополье

11 янв. 10:39

Подозреваемого в похищении денег у пожилого мужчины задержали в Новоалександровске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию обратился 86-летний житель поселка Темижбекского, который рассказал о пропаже 50 тысяч рублей, которые, по его словам, он хранил "дома в надежном месте".

"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что мужчина проживает с внуками, а сбережения хранил у изголовья кровати, под подушкой", - пояснили в управлении.

Правоохранители установили, что к краже причастен 23-летний ранее неоднократно судимый местный житель: он часто приходил в гости к родным потерпевшего.

В отделе он дал признательные показания, уточнив, что подглядел, где пенсионер держит сбережения, и выкрал их во время его отсутствия, а затем потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).