Новороссийская свалка заливает Черное море нечистотами

11 янв. 10:31

С новороссийского мусорного полигона в реку, а затем в Черное море стекала загрязненная вода, - заметила одна из местных жительниц, выложив фото в местные паблики. Свалка находится рядом с СНТ "Сюрприз" в районе села Васильевка.

"Вот такая черная река стекает предположительно со свалки на горе Щелба. Это вонючая вода, которая пахнет свалкой. Представляете, что течет в наше любимое Черное море?", - комментирует автор, передает портал Юга.ру.

Специалисты уже осмотрели объект и подтвердили разлив загрязненных вод с территории мусорного полигона, - сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска, пояснив: из-за обильных осадков произошел перелив из обводного канала образовавшихся поверхностных вод, который был ликвидирован силами дежурной смены с привлечением техники.

О происшествии доложено в краевое министерство природных ресурсов и Росприроднадзор, которые примут дальнейшие меры в отношении хозяев свалки.