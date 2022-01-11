В Грузии выявили 5,5 тыс случаев COVID-19 за сутки

11 янв. 10:26

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 5 486 человек, накануне сообщалось о 2,9 тыс заболевших.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 968 313 человек.

За последние 24 часа вылечились 2 893 человека, с начала пандемии – 916 421. Умерли за сутки 46 пациентов, за все время - 14 264.

За сутки в Грузии провели 57 546 тестов, доля инфицированных в общем числе протестированных составила 9,53%.

В карантине находятся 69 человек, в стационарах наблюдается 4 431, в ковид-гостиницах остается 1 801.

Ранее в Грузии прогнозировали новый всплеск заболеваемости после новогодних праздников. Специалисты ожидают пикового распространения нового штамма "омикрон" к концу января. Пятая волна пандемии в стране может плавно перерасти в шестую.