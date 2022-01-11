Распространение 3 тысяч доз героина и метадона предотвратили в Северной Осетии

11 янв. 10:24

В Северной Осетии окончено расследование уголовного дела против преступной группы, которую обвиняют в сбыте героина и метадона. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Фигуранты - двое уроженцев Средней Азии. По данным следствия, 32-летний обвиняемый получил крупную партию наркотика через закладку и расфасовал его по небольшим сверткам, а затем передал 22-летнему подельнику, который должен был сделать тайники в различных районах Северной Осетии. Преступники общались только через мессенджер, чтобы не вызывать подозрений у полиции.

"Благодаря своевременной и слаженной работе полицейских, преступный план группировки был сорван, а торговцы наркотиками задержаны", - отметили в управлении.

При обысках в съемных квартирах мужчин нашлись электронные весы, предметы для торговли наркотиками и свертки с героином и метадоном - более чем на 3 тыс разовых доз.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.