Кипр признал ревакцинацию "Спутником Лайт" у российских туристов

11 янв. 10:19

Минздрав Кипра признал для подтверждения российского сертификата вакцинации у туристов "Спутник Лайт" в качестве бустерной прививки.

"Из российских вакцин Кипр признает "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь Минздрав Кипра признал и "Спутник Лайт", самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации", - пояснили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Российские туристы могут въехать на Кипр после вакцинации "Спутником V" и последующей ревакцинации "Спутником Лайт". Прививка только однокомпонентным "Спутником Лайт" не дает права на посещение страны.