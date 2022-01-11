На Кубани мужчина с ножом ограбил продуктовый киоск

11 янв. 10:18

Житель Курганинского района ограбил киоск, угрожая продавцу ножом, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Было установлено, что злоумышленник похитил из кассы 16 тыс рублей, а также сумку, принадлежащую работнице торговой точки. Подозреваемый был задержан в станице Некрасовская Усть-Лабинского района. В ходе досмотра у него изъяли нож и маску с прорезями для глаз.

В ведомстве отметили, что похищенные деньги мужчина потратил. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы.