В Алматы приостановили регистрацию на вывозные рейсы из-за их загрузки

11 янв. 10:10

Аэропорт Алматы приостановил регистрацию граждан России на эвакуационные рейсы в связи с их загруженностью, - сообщило российское генеральное консульство.

"В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алматы на подмосковный аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается", - отметили в диппредставительстве, передает ТАСС.

Граждан попросили воздержаться от прибытия в аэропорт, пообещав, что в случае поступления новых сведений о рейсах в Россию они будут проинформированы дополнительно, - пояснили в генконсульстве.