Жилой дом шесть часов горел ночью в Ялте

11 янв. 10:09

Крупный пожар потушили ночью в Ялте, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

Сигнал о возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Киевской поступил в 20:46 мск. Оказалось, что загорелась кровля здания.

Были эвакуированы 27 человек, в том числе шесть детей, спасен один человек. Данных о пострадавших не поступало.

Пожар удалось локализовать в 23:22, полностью ликвидировать - в 03:10. Его площадь составила 800 кв м.

Огонь повредил 25 квартир, в которых живет 41 человек, из них восемь детей. В пункт временного размещения в пансионат "Чехова" было отселено 8 взрослых.

С пламенем боролись от РСЧС 137 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 74 человек состава и 19 единиц техники.