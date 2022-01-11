МИД РФ: завтрашняя встреча Совета Россия-НАТО будет неформальной

11 янв. 9:59

Заседание Совета Россия-НАТО, назначенное на 12 января, будет неформальным, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Таким образом дипломат прокомментировал слова своего коллеги Сергея Рябков об отсутствии согласованной повестки предстоящих переговоров. "Он (Рябков - ред.) абсолютно прав. Дело в том, что это будет неформальное заседание в формате СРН", - цитирует Грушко "Интерфакс".

Замминистра объяснил эту ситуацию тем, что в Совет Россия-НАТО из-за "недружественных действий" альянса на данный момент не входит ни одного дипломатического представителя, в нем нет никаких структур, которые занимались бы подготовкой таких заседаний.

Дипломат уточнил, что российская сторона исходит из того, что выступления делегации РФ будут базироваться из инициатив президента Владимира Путина по гарантиям безопасности, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг знает об этом.