Палата предпринимателей Казахстана уточнила сумму ущерба от беспорядков

11 янв. 9:57

Сумма ущерба от беспорядков в ходе конфликтов в Казахстане на сегодняшний день увеличилась до $220 млн, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".

"По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба на 11 января составила более 95,3 млрд тенге, из них в Алматы 93,8 млрд тенге", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В девяти регионах страны было выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса и 1709 объектов, из них в Алматы – 1408 субъектов и 1578 объектов, в числе которых 1448 объектов торговли, 32 объекта общепита, 37 объектов финсектора, девять объектов логистики и два - СМИ, – уточняется в сообщении.