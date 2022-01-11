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Пекин опроверг информацию о нахождении Назарбаева в Китае

Пекин опроверг информацию о нахождении Назарбаева в Китае

МИД КНР назвал ложной информацию о нахождении экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китае.

"Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане", — говорится в сообщении.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что Назарбаев покинул Казахстан. Однако его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что Елбасы находится в Нур-Султане и находится на связи с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

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