Захарова: Россия готова к конструктивному диалогу с США по вопросам гарантий безопасности

11 янв. 9:55

На переговорах с США по гарантиям безопасности Россия продемонстрировала рабочий настрой и готова продолжать конструктивный диалог, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того - и по моему, это очевидно, - что сложные вопросы [о гарантиях безопасности], а это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, все равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор. Мы со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили. Готовы к дальнейшей работе", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя итоги консультаций по гарантиям безопасности, состоявшихся в Женеве.

Захарова подчеркнула, что на данном направлении работы "нет драматизма".

Также предстоят переговоры по теме гарантий безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. "По совокупности проведенных переговоров, при наличии соответствующей картины, которая должна сложиться, и будут сделаны аналитические выводы", - поделилась представитель МИД.