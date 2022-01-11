Стало известно, на что потратились россияне в новогодние каникулы

11 янв. 9:44

Наиболее значительный рост объема продаж в деньгах в период новогодних праздников показала сфера развлечений, следует из данных крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", пишут "Известия".

В каникулы россияне потратили на музеи и выставки денег больше на 57%, чем за аналогичные период прошлого года. За год средний чек при походе в музеи и на выставки вырос на 21%.

На стоматологов у россиян в праздники ушло на 35% больше денег, чем в прошлом году (средний чек вырос на 23%), на кинотеатры - на 32% (средний чек вырос на 8%), на фаст-фуд - на 27% (средний чек вырос на 28%).

Кроме того, в каникулы россияне тратили деньги на электронику и бытовую технику - плюс 20% по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками.

Меньше всего россиян в новогодние каникулы интересовал шоппинг в магазинах одежды и обуви.