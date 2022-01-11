Эрдоган назначил спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией

11 янв. 9:41

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение о назначении специального представителя республики в Армении. Оно опубликовано на сайте официальной Resmi Gazete.

Как и сообщалось ранее, должность занял Сердар Кылыч, передает TRT Haber.

Дипломат в разные годы был послом Турции в Ливане (2008-2010), Японии (2012-2014) и США (2014-2021), с 2012 по 2014 год работал генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции.

Спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией - вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян. Первая встреча дипломатов пройдет в Москве 14 января.