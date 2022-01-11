Сбежавших из колонии трех осужденных нашли в Коканде спустя 13 дней

11 янв. 9:38

В Узбекистане полиция поймали трех осужденных, которые сбежали из исправительной колонии 13 дней назад, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Сотрудники ППС задержали 9 января двух сбежавших в Коканде Ферганской области, третий заключенный был задержан 10 января в Учкуприкском районе ", — говорится в сообщении.

Преступники сбежали из колонии в Ташкентской области 29 декабря. По пути в Ферганскую область они совершили нападение на двух таксистов, одного из которых лишили машины.

В министерстве подчеркнули, что весомый вклад в поимку злоумышленников внесли местные жители, а также таксисты, работающие на трассе между Ташкентом и Ферганской долиной.