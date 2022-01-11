Мировые цены на нефть растут из-за ситуации в Казахстане и омикрона

11 янв. 9:27

Во вторник утром мировые цены на нефть растут после снижения накануне.

Согласно данным торгов, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.59 мск росла на 0,43%, до $81,22 за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до $78,73.

У инвесторов остаются опасения перебоев с экспортом нефти из Казахстана, пишет газета The Wall Street Journal. Со 2 января в Казахстане происходят массовые беспорядки, затронувшие, в том числе и западные регионы, где как раз и добывается нефть в республике.

Кроме того, давление на котировки связано с опасениями, вызванными быстрым распространением нового штамма коронавируса "омикрон".