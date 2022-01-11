Казахстанские чиновники останутся без повышения зарплаты на пять лет

11 янв. 9:26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении пятилетнего моратория на повышение зарплат чиновникам.

"В конце прошлого года этот вопрос активно обсуждался в обществе. Поэтому, в принципе, я считаю, что зарплаты у упомянутой категории госслужащих вполне достаточны. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение зарплат у членов правительства, акимов регионов и депутатов", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Токаев призвал казахстанских чиновников с пониманием отнестись к введению моратория.