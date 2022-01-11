Лайнер S7 экстренно сел в Ургенче из-за болезни пассажира

11 янв. 9:24

Авиалайнер российской авиакомпании "Сибирь" (S7), выполнявший рейс SB-I3313 из Москвы в узбекский Карши, в 01:42 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ургенча, - сообщили в Uzbekistan Airports.

Причиной посадки стало состояние одного из пассажиров, гражданина Таджикистана, которому понадобилась экстренная медицинская помощь – у него было подозрение на аппендицит, и экипаж воздушного судна принял решение произвести его посадку в ближайшем аэропорту, - передает Podrobno.uz.

В аэропорту Ургенча пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение специалистами скорой помощи, а самолет вылетел в Карши в 02:31 по местному времени.