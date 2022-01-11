Международные резервы Нацбанка Грузии установили исторический рекорд

11 янв. 9:23

Международные резервы Национального банка Грузии в конце прошлого года вышли на исторический максимум, такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

На 31 декабря минувшего года они составили $4,3 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в мае прошлого года - $4,15 млрд, передает Sputnik Грузия.

С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, международные резервы увеличились на $871,6 млн, или на 25,6%.

Основная часть международных резервов - иностранная валюта, ее доля составляет $3,8 млрд, в том числе $2,5 млрд в ценных бумагах и $1,3 млрд на счетах иностранных банков и МВФ.

В состав резервов Нацбанка входят также специальные средства заимствования (SDR), это $486,6 млн, резервная позиция в МВФ достигает $30,5 тыс.