Токаев объявил о начале вывода войск ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал он, выступая в Мажилисе перед депутатами нижней палаты парламента.
Ситуация во всех регионах Казахстана стабильная, основная миссия ОДКБ завершена.
"Сплоченность нашего общества методично расшатывали в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности", - сказал Токаев, заявив, что боевики намеревались захватить власть в стране, при этом план атаки был комплексным.
"План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов - военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы", - сказал он, добавив, что попытки госпереворота провалились.
В Казахстане сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, в стране необходимо пересмотреть принципы работы пограничной службы, навести порядок на таможенной границе, прежде всего с Китаем, а также предотвратить в стране сращивание религиозного экстремизма и криминала.