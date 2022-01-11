Алихан Смаилов возглавил правительство Казахстана

11 янв. 8:46

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики, сообщила пресс-служба президента.

Ранее депутаты нижней палаты парламента республики одобрили кандидатуру бывшего первого вице-премьера Смаилова на пост премьера.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой, передает ТАСС.

Алихану Смаилову 49 лет, с мая 2020 года он занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. До этого был первым заместителем премьер-министра - министром финансов, в разные годы занимал должности министра финансов, помощника президента Казахстана.