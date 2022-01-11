Аэропорт Нур-Султана восстановил международное авиасообщение

11 янв. 8:43

В столице Казахстана Нур-Султане практически в полном объеме возобновлено международное авиасообщение, - сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Одиннадцатого января года из/в город Нур-Султан планируется выполнение 27 международных рейсов в/из городов Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталия, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются… Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также из Актау, Шымкента и Туркестана ожидается выполнение восьми международных рейсов в Гоа, Стамбул, Махачкалу, Грозный. Из Алма-Аты и Актобе отменены 20 рейсов в Стамбул, Дубай, Мале, Ташкент, Москву, Самарканд, Коломбо, Шарджу, Баку, Нукус.

Всего по стране сегодня будут выполнены 35 полетов, отменены 20, - добавили в пресс-службе.