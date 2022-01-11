СМИ: США побили свой мировой антирекорд по числу заболевших коронавирусом

11 янв. 8:15

В США за минувшие сутки выявили как минимум 1,13 млн новых случаев COVID-19 – это новый мировой антирекорд, - подсчитал Reuters.

При этом окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.

"Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдаются", - говорится в публикации, передает РИА Новости.

Также за последние сутки в стране зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом - 135 500 человек.

Напомним, предыдущий рекорд был установлен также в США – 4 января в стране выявили более одного миллиона случаев за сутки.

Всего в стране количество заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составило 60 062 077 человек, скончались более 837 тыс заболевших.