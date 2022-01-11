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Минобороны РФ сегодня организует для россиян вывозные рейсы из Алматы

Минобороны РФ сегодня организует для россиян вывозные рейсы из Алматы

Граждане России сегодня, 11 января 2022 года, смогут вылететь на родину из аэропорта Алматы, - сообщило посольство России в Казахстане.

"11 января из международного аэропорта Алматы в аэропорт "Чкаловский" (Московская область) будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации министерства обороны России для доставки россиян на Родину. В зависимости от погодных условий возможно использование для посадки и других аэродромов ВКС ВС РФ", - говорится в сообщении посольства, передает Sputnik Казахстан.

Сбор убывающих вывозными рейсами будет проходить в терминале аэропорта с 9:00 до 15:00, пассажиров попросили не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа".

В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются, а самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров, включая санузлы, - напомнили в посольстве.

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