Минобороны РФ сегодня организует для россиян вывозные рейсы из Алматы

11 янв. 7:58

Граждане России сегодня, 11 января 2022 года, смогут вылететь на родину из аэропорта Алматы, - сообщило посольство России в Казахстане.

"11 января из международного аэропорта Алматы в аэропорт "Чкаловский" (Московская область) будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации министерства обороны России для доставки россиян на Родину. В зависимости от погодных условий возможно использование для посадки и других аэродромов ВКС ВС РФ", - говорится в сообщении посольства, передает Sputnik Казахстан.

Сбор убывающих вывозными рейсами будет проходить в терминале аэропорта с 9:00 до 15:00, пассажиров попросили не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа".

В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются, а самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров, включая санузлы, - напомнили в посольстве.