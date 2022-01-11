СМИ: Запад может признать Крым российским

11 янв. 7:44

Итогом переговоров России и Запада может стать международное признание суверенитета Москвы над Крымом, - написал в колонке для National Interest американский политолог Стивен Сабо.

Эксперт напомнил об истории послевоенной Европы, когда США и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. По его мнению, таким же путем можно решить напряжение вокруг Украины.

"США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны", - написал Сабо, передает РИА Новости.

Также переговоры могут привести к изменению международно признанных политических границ Украины.

"В результате сделки Донбасс, практически потерянный для Украины, сможет войти в состав Российской Федерации. Крым тоже останется частью России. Украина же сможет сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы", - заключил Сабо.

Эксперт также назвал крупной стратегической ошибкой обещание НАТО о членстве Украины в альянсе, данное Киеву в 2008 году, пояснив: "Америке не нужен еще один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством".