Ушел из жизни глава Европарламента Давид-Мария Сассоли

11 янв. 7:29

Минувшей ночью в Италии на 66-м году ушел из жизни председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, - сообщил в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24 его пресс-секретарь Роберто Куилло.

Известный политик и журналист умер в онкологическом центре итальянского города Авиано в 01:15 (03:15 мск), - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Накануне Куилло распространил сообщение о том, что Сассоли 26 декабря был госпитализирован в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.