В Казахстане растет число новых инфицированных коронавирусом

11 янв. 7:11

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 2 087 новых заболевших коронавирусом, - сообщает министерство здравоохранения Казахстана.

Наиболее тревожно с ростом заболеваемости в Нур-Султане – в столице третий день подряд отмечается значительный рост заболевших – 1442 новых инфицированных за сутки, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших, 123 человека, в еще одном мегаполисе страны – в Шымкенте, в Алматы 93 новых инфицированных.

В остальных регионах число новых пациентов меньше ста.

Всего в стране с марта 2020 года выявлено 997 438 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались от болезни за минувшие два человека. Общая смертность от COVID-19 в Казахстане достигла 13 057 человек.