Коллективные силы ОДКБ в Казахстан перебрасывает группировка из 70 самолетов

11 янв. 6:56

Министерство обороны России сформировало для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан воздушную группировку, - сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124", - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.