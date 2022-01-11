СМИ: Виктория Нуланд вступилась за "Северный поток - 2"

11 янв. 6:43

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн выразили группе сенаторов-демократов несогласие администрации с санкциями против "Северного потока - 2", предложенными группой законодателей во главе с республиканцем Тедом Крузом, - пишет издание Politico.

"Нуланд и Хохтштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении "Северного потока - 2", - написал репортер Politico в Twitter, передает РИА Новости.

Ожидается, что голосование по проекту закона пройдет в январе, ранее поддержать его призвал сенат США президент Украины Владимир Зеленский. Предложенная поправка, заявили в Госдепе, "не является подлинным прогрессом" в вопросе защиты Украины, а в случае принятия закон может подорвать единство европейских союзников.