Кипрское побережье потрясло мощное землетрясение

11 янв. 6:28

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Кипра, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 1:07 по времени UTC (4.07 мск), очаг залегал на глубине 19,6 км, а эпицентр землетрясения располагался в 115 км к северо-западу от города Лимасол, - передает РИА Новости.

В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) сообщили, что магнитуда землетрясения составила 6,5, а очаг залегал на глубине 51 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.