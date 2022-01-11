В Нур-Султане и Алматы заработал интернет

11 янв. 6:14

Сегодня утром в двух крупных городах Казахстана – Нур-Султане и Алматы – заработал проводной интернет. При этом подключение к мобильному интернету в столице по-прежнему невозможно.

Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 19:00 по местному времени (16:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно, - передает ТАСС.

Доступ к проводному и мобильному интернету сегодня с утра возобновился и в Алматы.

Выход в интернет в городе стал доступен около 07:00 по местному времени (04:00 мск). Первоначально начал работать проводной интернет, чуть позже возобновилось функционирование и мобильного.